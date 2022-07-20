Haberler Yaşam Haberleri Gözleme Sacı’yla uyuşturucu sevkiyatı… Suçüstü yakalandı
Giriş Tarihi: 20.7.2022 12:03 Son Güncelleme: 20.7.2022 13:05

Gözleme Sacı’yla uyuşturucu sevkiyatı… Suçüstü yakalandı

İstanbul’da “Elektrikli Gözleme Sacı” içerisine sakladığı uyuşturucu maddelerle uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir kişi suçüstü yakalandı. Gözleme Sacı’nın içerisinden bir kilo 990 gram uyuşturucu madde çıktı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Gözleme Sacı’yla uyuşturucu sevkiyatı… Suçüstü yakalandı

İstanbul Polisi; Bayrampaşa İlçesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir ticari taksiyi şüphe üzerine durdurdu. Taksinin içerisinde olan ve tedirgin davranışlar sergileyen yolcu A.K.'nin (27) yanında bulunan kutu içerisinde yapılan incelemelerde; kutudaki "Elektrikli Gözleme Sacı" içerisinde dört parça halinde bir kilo 990 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan "Metamfetamin" isimli uyuşturucu madde bulundu. A.K. yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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Gözleme Sacı’yla uyuşturucu sevkiyatı… Suçüstü yakalandı
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