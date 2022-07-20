Gözleme Sacı’yla uyuşturucu sevkiyatı… Suçüstü yakalandı

İstanbul Polisi; Bayrampaşa İlçesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda bir ticari taksiyi şüphe üzerine durdurdu. Taksinin içerisinde olan ve tedirgin davranışlar sergileyen yolcu A.K.'nin (27) yanında bulunan kutu içerisinde yapılan incelemelerde; kutudaki "Elektrikli Gözleme Sacı" içerisinde dört parça halinde bir kilo 990 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan "Metamfetamin" isimli uyuşturucu madde bulundu. A.K. yasal işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.