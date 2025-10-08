Gözler Dünya Kupası elemelerinde! Bulgaristan - Türkiye Milli maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede oynanacak? İşte, Milli maç takvimi!

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda üçüncü maçına hazırlanıyor. Montella yönetimindeki Milliler, gruptaki ilk iki maçtan aldığı sonuçların ardından gözünü deplasmandaki Bulgaristan karşılaşmasına çevirdi. Kırmızı-beyazlı ekipte yeni açıklanan aday kadro da dikkat çekiyor. Tüm futbolseverler şimdi Bulgaristan - Türkiye maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor.
İşte 2026 Dünya Kupası Elemeleri fikstür ile milli maç programı:
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında 11 Ekim 2025 Cumartesi günü Bulgaristan ile karşılaşacak.
Karşılaşma, Sofya Vasil Levski Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak.
Türkiye, gruptaki bu kritik deplasman maçında galibiyet hedefiyle sahaya çıkacak.
Montella yönetimindeki A Milli Takım, E Grubu'nda oynadığı ilk iki maçta bir galibiyet bir mağlubiyet aldı.
Grubun ilk maçında deplasmanda Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden Türkiye, ikinci maçında evinde İspanya karşısında 6-0 mağlup oldu.
Bu sonuçlarla Milliler, 3 puanla grubun 3. sırasında yer alıyor.
Bulgaristan maçı, Türkiye'nin milli maç takviminde ve 2026 Dünya Kupası yolundaki en kritik virajlarından biri olarak görülüyor.
1.İSPANYA 6
2.GÜRCİSTAN 3
3.TÜRKİYE 3
4.BULGARİSTAN 0
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bulgaristan maçı öncesinde A Millî Takım'ın aday kadrosunu duyurdu. Kadroda form grafiğiyle dikkat çeken isimler yer aldı:
|
Oyuncu
|
Kulüp
|
Doğum Tarihi
|
A Millilik Sayısı / Gol
|
İlk A Milliliği
|
KALECİ
|
Altay Bayındır
|
Manchester United
|
14.04.1998
|
10/0
|
27.05.2021
|
Berke Özer
|
LOSC Lille
|
25.05.2000
|
2/0
|
07.06.2025
|
Mert Günok
|
Beşiktaş A.Ş.
|
01.03.1989
|
37/0
|
24.05.2012
|
Uğurcan Çakır
|
Galatasaray A.Ş.
|
05.04.1996
|
33/0
|
30.05.2019
|
DEFANS
|
Abdülkerim Bardakcı
|
Galatasaray A.Ş.
|
07.09.1994
|
21/2
|
16.06.2023
|
Çağlar Söyüncü
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
23.05.1996
|
58/2
|
24.03.2016
|
Eren Elmalı
|
Galatasaray A.Ş.
|
07.07.2000
|
19/0
|
07.06.2022
|
Ferdi Kadıoğlu
|
Brighton & Hove Albion FC
|
07.10.1999
|
24/1
|
04.06.2022
|
Merih Demiral
|
Al-Ahli Saudi FC
|
05.03.1998
|
57/4
|
20.11.2018
|
Mert Müldür
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
03.04.1999
|
38/3
|
11.10.2018
|
Samet Akaydin
|
Çaykur Rizespor A.Ş.
|
13.03.1994
|
14/1
|
19.11.2022
|
Yusuf Akçiçek
|
Al-Hilal Saudi FC
|
25.01.2006
|
2/0
|
23.03.2025
|
Zeki Çelik
|
AS Roma
|
17.02.1997
|
55/2
|
05.06.2018
|
ORTA SAHA
|
Atakan Karazor
|
VfB Stuttgart
|
13.10.1996
|
-
|
-
|
Hakan Çalhanoğlu
|
FC Internazionale Milano
|
08.02.1994
|
99/21
|
06.09.2013
|
İsmail Yüksek
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
26.01.1999
|
28/1
|
22.09.2022
|
Orkun Kökçü
|
Beşiktaş A.Ş.
|
29.12.2000
|
43/3
|
06.09.2020
|
Salih Özcan
|
Borussia Dortmund
|
11.01.1998
|
24/0
|
29.03.2022
|
FORVET
|
Arda Güler
|
Real Madrid CF
|
25.02.2005
|
23/5
|
19.11.2022
|
Barış Alper Yılmaz
|
Galatasaray A.Ş.
|
23.05.2000
|
29/2
|
13.11.2021
|
Can Uzun
|
Eintracht Frankfurt
|
11.11.2005
|
3/0
|
22.03.2024
|
Deniz Gül
|
FC Porto
|
02.07.2004
|
3/0
|
20.03.2025
|
İrfan Can Kahveci
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
15.07.1995
|
42/5
|
23.03.2018
|
Kenan Yıldız
|
Juventus
|
04.05.2005
|
23/2
|
12.10.2023
|
Kerem Aktürkoğlu
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
21.10.1998
|
46/14
|
27.05.2021
|
Oğuz Aydın
|
Fenerbahçe A.Ş.
|
27.10.2000
|
6/0
|
04.06.2024
|
Yunus Akgün
|
Galatasaray A.Ş.
|
07.07.2000
|
16/2
|
04.06.2022
A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki diğer maçları da futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte fikstür:
04.09.2025 / 19:00 Gürcistan 2-3 Türkiye
07.09.2025 / 21:45 Türkiye 0-6 İspanya
11.10.2025 / 21:45 Bulgaristan - Türkiye (Vasil Levski Ulusal Stadyumu)
14.10.2025 / 21:45 Türkiye - Gürcistan (Kocaeli Stadyumu)
15.11.2025 / 20:00 Türkiye - Bulgaristan (Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu)
18.11.2025 / 22:45 İspanya Türkiye (La Cartuja Stadyumu)