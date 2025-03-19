GÖZLER FED FAİZ KARARINDA! ABD Merkez Bankası Mart ayı FED toplantısı ne zaman yapılacak, beklentiler nasıl?

ABD Merkez Bankası (Fed)'in Mart ayındaki faiz toplantısı yaklaşıyor ve piyasalarda merakla beklenen faiz kararı gündemin merkezine oturdu. Son yapılan toplantıda politika faizi yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit tutulmuştu. Peki, Mart 2025'te Fed'in faiz kararı ne olacak? Faizler düşecek mi, yoksa sabit mi kalacak? İşte 2025 yılına dair Fed faiz kararına ilişkin tüm merak edilenler…
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (FED), yılın ikinci faiz kararını belirlemek üzere 18-19 Mart tarihlerinde toplanacak. Toplantı sonunda alınan karar, saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşılacak.
BEKLENTİLER NE YÖNDE?
ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, ABD Kongresi'nde sunduğu yarı yıllık Para Politikası Raporu'nda ekonomi ve para politikasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
Powell, ABD ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu ve son iki yılda enflasyonla mücadelede önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. İş gücü piyasasının soğuduğunu ancak hala güçlü kaldığını ifade eden Powell, enflasyonun yüzde 2'lik hedefe yaklaşsa da hâlâ biraz yüksek seyrettiğine dikkat çekti.
Geçtiğimiz eylül ayından bu yana Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika faizini toplamda 100 baz puan düşürdüğünü hatırlatan Powell, bu adımın enflasyondaki gerileme ve iş gücü piyasasındaki dengelenme doğrultusunda uygun olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda, menkul kıymet varlıklarını azaltma sürecinin sürdüğünü de vurguladı.
Powell, "Para politikamız artık daha az kısıtlayıcı bir noktada. Ekonomik büyümenin sürdüğü bu ortamda, politika duruşumuzda hızlı bir değişikliğe gitmemize gerek yok" ifadelerini kullandı. Gelecekteki faiz kararlarının ise ekonomik veriler ışığında şekilleneceğini ekledi.