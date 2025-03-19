GÖZLER FED FAİZ KARARINDA! ABD Merkez Bankası Mart ayı FED toplantısı ne zaman yapılacak, beklentiler nasıl?

Geçtiğimiz eylül ayından bu yana Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika faizini toplamda 100 baz puan düşürdüğünü hatırlatan Powell, bu adımın enflasyondaki gerileme ve iş gücü piyasasındaki dengelenme doğrultusunda uygun olduğunu dile getirdi. Aynı zamanda, menkul kıymet varlıklarını azaltma sürecinin sürdüğünü de vurguladı.

Powell, "Para politikamız artık daha az kısıtlayıcı bir noktada. Ekonomik büyümenin sürdüğü bu ortamda, politika duruşumuzda hızlı bir değişikliğe gitmemize gerek yok" ifadelerini kullandı. Gelecekteki faiz kararlarının ise ekonomik veriler ışığında şekilleneceğini ekledi.