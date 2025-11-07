GÖZLER ÖSYM’DE! ÖSYM 2026 sınav takvimi ne zaman açıklanacak? KPSS, ALES, YKS, DGS, MSÜ, YDS sınav tarihleri bekleniyor!

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından her yıl düzenlenen YKS, KPSS ve DGS gibi merkezi sınavlar, yüz binlerce adayın geleceğini belirliyor. Adaylar, sınavlara hazırlık süreçlerini en verimli şekilde planlayabilmek adına 2026 ÖSYM takviminin bir an önce yayımlanmasını bekliyor. Peki, ÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?
ÖSYM'nin 2026 yılına ait resmi sınav takvimi henüz yayımlanmadı.
Takvimin yayımlanmasıyla birlikte YKS, KPSS, ALES, DGS ve diğer tüm sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklama tarihleri netlik kazanacak. ÖSYM'nin resmi takvimi genellikle bir önceki yılın Kasım veya Aralık aylarında yayımlanıyor.