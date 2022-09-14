"85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.

Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz"

''85 BİN YARDIMCI PERSONEL KADROSUNU AÇTIK''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

''Sağlık kuruluşlarındaki uzman hekimlerimizin hastalara daha fazla vakit ayırabilmeleri amacıyla 85 bin yardımcı personel kadrosunu açtık.''