GÖZLER TÜİK VERİLERİNDE! 2025 Eylül enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Giriş Tarihi: 29.9.2025 09:00

2025 yılı Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri, her ay olduğu gibi Ekim’in ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak. Açıklanacak rakamlarla birlikte, haziran ayından bu yana oluşan 3 aylık enflasyon farkı da netleşmiş olacak. Bu durum; memur maaş zammı, emekli aylıkları ve kira artış oranlarının belirlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Dolayısıyla hem kamu çalışanları hem emekliler hem de kiracılar gözünü TÜİK’in açıklayacağı verilere çevirmiş durumda. Peki, Eylül 2025 enflasyon rakamları hangi tarihte açıklanacak? İşte TÜİK’in duyuru takvimi ve piyasalardaki enflasyon beklentileri…

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Memur ve emekli maaş zammı ile kira artış oranının netleşmesi açısından kritik önem taşıyan veriler, Ekim ayının ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak.

TÜİK ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin enflasyon oranlarını 3 Ekim Cuma günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşacak.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre, TÜFE artış beklentilerinde düşüş dikkat çekti. Ankette, 12 ay sonrası için enflasyon öngörüsü yüzde 22,84'ten 22,25'e, 24 ay sonrası için ise yüzde 16,92'den 16,78'e geriledi.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ
TÜİK tarafından son açıklanan enflasyon verilerine göre, ağustosta aylık enflasyon yüzde 2,04; yıllık enflasyon da yüzde 32,95 oldu.

12 aylık ortalamaya göre ise enflasyon ağustosta yüzde 39,62 oldu.

Ağustos ayı enflasyon verileri piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmişti.

Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri ise 3 Ekim'de saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.

