GÖZLER TÜİK VERİLERİNDE! 2025 Eylül enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ

TÜİK tarafından son açıklanan enflasyon verilerine göre, ağustosta aylık enflasyon yüzde 2,04; yıllık enflasyon da yüzde 32,95 oldu.

12 aylık ortalamaya göre ise enflasyon ağustosta yüzde 39,62 oldu.

Ağustos ayı enflasyon verileri piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmişti.

Eylül ayına ilişkin enflasyon verileri ise 3 Ekim'de saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak.