GÖZLER TÜİK VERİLERİNDE! 2025 Eylül enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Memur ve emekli maaş zammı ile kira artış oranının netleşmesi açısından kritik önem taşıyan veriler, Ekim ayının ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak. Son tahminler de paylaşılırken, gözler açıklanacak oranlara çevrildi. Peki, 2025 Eylül ayı enflasyon verileri hangi gün açıklanacak? İşte TÜİK'in yayımlayacağı enflasyon oranı için beklenen tarih...
TÜİK ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayına ilişkin enflasyon oranlarını 3 Ekim Cuma günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşacak.
AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ
TÜİK tarafından son açıklanan enflasyon verilerine göre, ağustosta aylık enflasyon yüzde 2,04; yıllık enflasyon da yüzde 32,95 oldu.
12 aylık ortalamaya göre ise enflasyon ağustosta yüzde 39,62 oldu.
Ağustos ayı enflasyon verileri piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmişti.
