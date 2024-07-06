Gözleri genç tutmak için 4 altın ipucu

ABD merkezli plastik cerrah Dr. Anthony Youn, göz kapaklarının ve çevresinin yaşlanmasını önlemek ve durumu tersine çevirmek için dört altın ipucu verdi.1. GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAK Güneş gözlüğü gözü UV ışınlarından korur, kaz ayağı kırışıklıklarına neden olabilecek kısmayı önler.2. İŞLENMİŞ GIDA TÜKETME İşlenmiş gıda göz çevresini şişirir.3. ALERJİYİ KONTROL ET Alerjilerinizi kontrol altına almaya çalışın ve göz kapaklarınızı agresif bir şekilde ovmaktan kaçının.4. GÖZ KREMİ KULLANMAK Göz kremi retinolün cildin kolajenini artırarak cildin incelmesini ve kırışmasını önler. DIŞ HABERLER