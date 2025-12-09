Gözleri Karadeniz 15. bölüm izle! ATV ile Gözleri Karadeniz son bölüm izle

Gözleri Karadeniz, 9 Aralık 2025 Salı günü 15. bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. ATV ekranlarında yayınlanan yapımda Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız başrolde yer alıyor. Yeni bölümde Azil ve Güneş'in kırgınlıklarla örülü ilişkisi onarılmaya çalışılırken, Azil'e yönelik kurulan ölümcül pusunun gizemli bir müdahaleyle bozulması yeni bir tehdidin habercisi oldu. İşte, Gözleri Karadeniz 15. bölüm izle linki.
Gözleri Karadeniz dizisi, yeni bölümüyle ATV'de ekrana geliyor. 15. bölümüyle seyircisinin karşısına çıkan yapımı izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.
Mehmet ile Peri arasındaki hesaplaşma aile içinde fırtınalar koparırken, Peri'nin Maçari konağına yaptığı sert çıkış tüm dengeleri altüst eder. Nermin ve Havva arasındaki rekabet, Güneş'in miras meselesiyle birleşerek konakta gerilimi iyice artırır.
Dursun ve Fatoş'un ilişkisi ciddileşirken Cemal'in kız isteme heyecanı komik ve duygusal anlara sahne olur.Sancar'ın karanlık tarafa geçişi ise hem Mehmet'i hem de Maçarileri bekleyen büyük fırtınanın habercisidir.