GÖZLERİ KARADENİZ 6. BÖLÜM: ATV ile Gözleri Karadeniz yeni bölüm izle linki!

Çaresizlik içinde sonraki hamlesini planlamaya çalışırken, her an suikaste uğrama tehlikesiyle karşı karşıyadır. Başta teyzesinin iğneleyici sözleri olmak üzere yaşananlara dayanamayan Güneş, birkaç günlüğüne iş için şehir dışına gitmeye karar verir. Bir süre İstanbul'dan uzaklaşmak için verdiği bu karar onu hiç beklemediği bir rotaya sürüklerken, geri dönülmez sonuçlardan kurtulmak için Azil'in yardımına ihtiyaç duyacaktır.