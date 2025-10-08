Haberler Yaşam Haberleri GÖZLERİ KARADENİZ YENİ BÖLÜM YAYINDA! "Güneş'e araba çarptı!" - Gözleri KaraDeniz 6. Bölüm tek parça izle!
Giriş Tarihi: 8.10.2025 01:35

ATV’nin yeni dizisi Gözleri Karadeniz, 6. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde karakterler arasındaki gerilim tırmanırken hikayede yaşanacak gelişmeler izleyicilerin merakını artırıyor. İşte Gözleri Karadeniz 6. bölüm izleme linki ve detaylar…

Duygusal sahneleri ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken Gözleri Karadeniz, 6. bölümünde izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Fragmanda ipuçları verilen gelişmeler, diziseverlerin heyecanını yükseltti. İşte Gözleri Karadeniz yeni bölüm izleme bağlantısı ve öne çıkan anlar…

GÖZLERİ KARADENİZ 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azil'in ailenin başına geçmesi Maçari konağında bomba etkisi yaratır. Bu gelişmeyle beraber çılgına dönen Nermin, elindeki son kozu oynamaktan çekinmez ve fotoğrafları aile üyeleriyle paylaşır. Yaşananları ikisinden de ayrı ayrı dinleyen Osman'ın kararını bekleyen Güneş ve Azil, birbirlerine olan imkansızlıklarıyla bir kez daha yüzleşmek zorunda kalırlar. Aileden afaroz edilen Mehmet artık düşmanlarının hedefi haline gelmiştir.

Çaresizlik içinde sonraki hamlesini planlamaya çalışırken, her an suikaste uğrama tehlikesiyle karşı karşıyadır. Başta teyzesinin iğneleyici sözleri olmak üzere yaşananlara dayanamayan Güneş, birkaç günlüğüne iş için şehir dışına gitmeye karar verir. Bir süre İstanbul'dan uzaklaşmak için verdiği bu karar onu hiç beklemediği bir rotaya sürüklerken, geri dönülmez sonuçlardan kurtulmak için Azil'in yardımına ihtiyaç duyacaktır.

Gözleri KaraDeniz yeni bölümüyle Salı 20.00'de atv'de!

Dizinin yeni bölümünü aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/gozleri-karadeniz

