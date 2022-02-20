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Giriş Tarihi: 20.2.2022 13:42 Son Güncelleme: 20.2.2022 14:27

Gözlerine inanamadılar... Kopya mekanizmalarıyla yakalandı...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Gözlerine inanamadılar... Kopya mekanizmalarıyla yakalandı...

İstanbul’da 65 yaşında bir kişi; ehliyet sınavında kopya mekanizmaları ile yakalandı. Şüphelinin maskesinin içerisinden mikrofon, iki enerji kaynağı, kablolar, verici mekanizması, sol kulağının içerisinden dinleme cihazı, ayakkabısının içerisinden ise kablosuz internet cihazı çıktı. Şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Polisi; Maltepe İlçesi'ne bağlı Aydın Evler Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda yapılan motorlu taşıtlar sınavı (Ehliyet) sırasında okuldan gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Sınavın gözetmeni; bir kişinin kopya çektiğinden şüphelendiğini söyledi.

Polisler hemen okula geldi. K.Ö. (65) isimli şüphelinin yapılan üst aramasında; maskesinin içerisinde bir adet mikrofon, iki adet enerji kaynağı, kablolar, verici mekanizması, sol kulağının içerisinde dinleme cihazı, ayakkabısı içerisinde ise kablosuz internet cihazı bulundu.

Gözaltına alınan K.Ö. adliyeye sevk edildi.

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Gözlerine inanamadılar... Kopya mekanizmalarıyla yakalandı...
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