Gözlerine inanamadılar... Kopya mekanizmalarıyla yakalandı...

İstanbul Polisi; Maltepe İlçesi'ne bağlı Aydın Evler Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulda yapılan motorlu taşıtlar sınavı (Ehliyet) sırasında okuldan gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Sınavın gözetmeni; bir kişinin kopya çektiğinden şüphelendiğini söyledi.

Polisler hemen okula geldi. K.Ö. (65) isimli şüphelinin yapılan üst aramasında; maskesinin içerisinde bir adet mikrofon, iki adet enerji kaynağı, kablolar, verici mekanizması, sol kulağının içerisinde dinleme cihazı, ayakkabısı içerisinde ise kablosuz internet cihazı bulundu.

Gözaltına alınan K.Ö. adliyeye sevk edildi.