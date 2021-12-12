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Giriş Tarihi: 12.12.2021 10:43

Gözlerinin önünde katledilmişti! Cahide Can toprağa verildi

DHA
Gözlerinin önünde katledilmişti! Cahide Can toprağa verildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çocuklarının gözü önünde eşi Sabri Can (32) tarafından pompalı tüfek ile öldürülen Cahide Can (32) gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi kırsal Bağrıbütün Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Cahide Can ile eşi Sabri Can arasında tartışma çıktı. Bu sırada Sabri Can, çocuklarının gözü önünde eşi Cahide Can'a pompalı tüfekle 6 el ateş etti. Silah seslerini duyan köylülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cahide Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Can'ın cansız bedeni, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Cinayete tanık olan 2, 6, 8 ve 11 yaşlarındaki çocuklar ise jandarma ekipleri tarafından alınarak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne gönderildi.

POLİS SUÇ ALETİ İLE YAKALADI

Jandarma ekipleri, kaçan Sabri Can'ı yakalamak için çalışma başlattı. Kızıltepe ilçesinde bir yakınının yanında olduğu öğrenilen Can, düzenlenen operasyonla suç aleti pompalı tüfekle yakalandı. Can'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Bu arada otopsisinde vücudunun 6 yerinden yaralandığı tespit edilen Cahide Can, ailesi tarafından morgdan alınarak, kırsal Çağıl Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Gözlerinin önünde katledilmişti! Cahide Can toprağa verildi
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