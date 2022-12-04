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Giriş Tarihi: 5.12.2022

Gözleriyle değil yüreğiyle görüyor

Doğuştan görme engelli olarak dünyaya gelen ve bugüne kadar hayatındaki bütün zorlukları azmi ile aşan öğretmen Nefise Aktaş Dağ öğrencilerin dünyasını aydınlatıyor. Öğrencileriyle adeta bir aile bağı kuran Dağ, "Hayatta asla ve asla başaramayız demeyin. İnandığınızda her şeyi başarırsınız. Bizler engelli değil, engellenenleriz" dedi.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Gözleriyle değil yüreğiyle görüyor

Kırıkkale'de görme engelli olarak dünyaya gelen Nefise Aktaş Dağ, ilk ve ortaokulu Ankara Gören Eller Görme Engelliler Okulunda, liseyi ise memleketinde bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden de mezunu olan Dağ, İstanbul'da 5 yıllık memuriyet hayatının ardından KPSS'ye girerek 6,5 yıl önce çok istediği öğretmenlik hayaline kavuştu.



Memleketi Kırıkkale'de, Şehit Ali Tonga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapan Nefise Aktaş Dağ, yaşama sevinci ve azmiyle öğrencilerine ışık oluyor.

HEP ÖĞRETMEN OLMAK İSTİYORDUM

Hep öğretmen olmak istediğini söyleyen Dağ, "Kullandığım cihazla yazıları kabartmaya çevirip, öğrencilerime anlatıyorum. Onların bana yardımcı olması için değil, benim onlara yardımcı olmam için buradayım. Sınıfa girmem bile onlar için hayata hazırlık. Belki de çoğunun benden önce görme engelli bir tanıdığı yoktu.



İnsanların engellilere karşı zihinlerinde, 'bir şey yapamaz, evde oturur dışarı çıkamaz, insanlara muhtaçtır.' algısı var. Ben bunu yıktım. Ailem hiçbir zaman, 'sen görme engellisin, yapamazsın' demedi. Her zaman bana inandı.

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Gözleriyle değil yüreğiyle görüyor
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