Gözlük tartışması cinayetle bitti

Konya'da yaşayan Süleyman Armıtdalı, önceki gece Karakurt Caddesi üzerinde karnından ve kasığından bıçaklanmış halde bulundu. Vatandaşların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç entübe edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen dün yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, B.Ç. (15) ve üvey babası Sebahattin İnce'yi (48) gözaltına aldı. B.Ç. ifadesinde, Süleyman Armıtdalı'nın gözlüğünü aldığını bu nedenle aralarında yumruklaşma yaşandığını anlattı. Bunun üzerine üvey babasını çağırdığını anlatan B.Ç., çıkan ikinci tartışmada Sebahattin İnce'nin, Süleyman Armıtdalı'nı bıçakladığını söyledi. Sebahattin İnce, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde iki tarafın önce konuştukları, daha sonra Sebahattin İnce'nin, arkasını dönüp yürüyen Süleyman Armıtdalı'ya bıçakla saldırdığı, yaralı gencin de B.Ç. ve üvey babasını bir süre kovaladıktan sonra yere düşmesi yer alıyor.