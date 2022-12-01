Göztepe-Altay maçında işaret fişeğini atan şüphelinin stada giriş görüntüleri ortaya çıktı

Geçen pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe taraftarı Mehmet Çakır ve Altay kalecisi Evrim Ozan'ın yaralandığı Göztepe- Altay karşılaşmasında çıkan olayların ardından yürütülen soruşturmada Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın'ın yanı sıra işaret fişeğini ateşleyen Furkan Ersanlı, Dinçer Demir, Kahraman Erdemir, Efe Yeşilova, Hüseyin Çelikdemir, Muhammet Emre Karaca, Anıl Güvercin, Hakan Keçiyatağı, Mert Yiyit, Serkan Holar, Çağdaş Kurt, Egehan Eygi, Anıl Bayır, Şakir Perçin, Özgür Uçak, Ümit Taş, Turgay Gülmez, Gökçen Atacan Aksoy ve Eren Karaca tutuklanarak cezaevine gönderildi. U.M.K., F.Ö., Y.A., N.A.D. ve F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ELİNDE PANKARTLA GİRMİŞ

Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz tarafından sulh ceza mahkemesine yazılan sevk yazısında Ersanlı'nın, otobüse gizlenen işaret fişeğini otobüsten alarak üzerine gizlediği belirtildi. Ersanlı'nın, deplasman seyirci girişinde taraftarların bir anda turnikelerin hücum etmesini fırsat bildiği, fişeği de elindeki pankarta sakladığı, kendisini aramak isteyen güvenliği iterek stada giriş yaptığının altı çizildi. Ersanlı'nın Göztepe Gürsel Aksel Stadı'na girerken görüntüleri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntüde kapüşonlu olan Ersanlı'nın elinde katlanmış bir pankart olduğu ve ellerinin de pankartın içinde kaldığı için görünmediği yer aldı. Görüntülerin devamında ise sanığın güvenlik görevlisiyle bir şeyler konuştuktan sonra içeri girdiği görüldü.