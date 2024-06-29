Gözü dönen damat dehşet saçtı: 3 ölü 2 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan Özcan Aybey (41), dün sabah saat 07.00'de boşanma aşamasındaki eşi Nazlı Aybey'in (25) ailesinin Kayaköy Mahallesi'ndeki evini bastı. Burada kayınpederi Şükrü Aysu (53) ve kayınvalidesi Adile Aysu (52) ile tartışmaya başladı. Tartışmayı gören evin yanındaki dükkânın sahibi Muhammet Akbaba (49) da tarafları ayırmak için eve geldi. Ancak bu sırada yanında getirdiği tabancayı çıkaran Aybey, Şükrü Aysu, Adile Aysu ve Muhammet Akbaba'ya ateş ederek kaçtı. Olay sırasında evde bulunan eşi Nazlı Aybey durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Bu ihbar üzerine eve gelen ekipler, Aysu çiftinin öldüğünü belirledi. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Akbaba da kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Özcan Aybey, husumetli olduğu Esat Ulu ve Serdar Genç'in yaşadığı eve gitti. Ulu ve Genç'i de yaralayan Aybey, otomobiliyle bir kez daha kaçtı. Ağır yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından harekete geçen polis, Özcan Aybey'in kaçtığı otomobili ormanda terk edilmiş halde buldu. Bölgeye ablukaya alan polis, zanlıyı yakaladı.