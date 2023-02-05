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Giriş Tarihi: 5.2.2023

Gözyaşı Çiftliği can dostlara yuva oldu

DHA
Gözyaşı Çiftliği can dostlara yuva oldu
Uçak yüksek mühendisi Muhammed Emin Aksel, İstanbul'da üst düzey yöneticilik yaparken babasının sağlık sorunları nedeniyle 2007'de İzmir'e döndü. Aksel, 6 yıl önce Güzelbahçe ilçesinde kendi imkânlarıyla çiftlik kurdu. 'Gözyaşı Çiftliği' adı verilen arazide 104 köpek, 300 kedi, 3 at, 1 koç, 40 kanatlı hayvan ve tavşan barınıyor. Aksel, "Sokakta zor şartlarda yaşayan hayvanlara birilerinin el atması lazımdı. Eğer sen bir şey yapmazsan başkası da yapmıyor. 5 yıl önce bacağı kırık olduğu için terk edilen bir at bulmuştuk. Tedavisi yapıldı ancak hayatını kaybetti, bu topraklara gömüldü. Onun anısını yaşatmak için buraya 'Gözyaşı Çiftliği' ismini verdik. Sokak ve av hayvanları için gözyaşını insanların belleğine kazımak istiyorum" dedi.

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Gözyaşı Çiftliği can dostlara yuva oldu
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