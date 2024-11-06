Gözyaşları mutluluktan akıyor

Hatay'ın Antakya ilçesinde 26 Eylül'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 130 bininci konut teslim edildi. 2 bin 681 konutun inşa edildiği TOKİ'nin ilk sakinlerinden Hatice Kübra Süral, evinin anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Süral'ın yeni evinden görüntüleri, "Bundan sonra dökeceğimiz gözyaşları Hatice Kübra'nınki gibi sevinçten olsun" mesajıyla paylaştı.