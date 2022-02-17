Gözyaşlarıyla girdiği mahkeme salonundan kahkahalarla çıktı! Hakimliğin kararı yüreklere su serpti

Pendik'te iddiaya göre 37 yaşındaki Nurgül D., bir dükkandan matkap çaldı. Dükkan sahibi ise çalınan matkabının peşine düşerek karakola gidip şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri harekete geçerek Nurgül D.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

SAVCILIK TUTUKLANMASINI İSTEDİ

Başına geleceklerden habersiz şekilde İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli kadın, savcılık tarafından 'Açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Korku ve panik içinde olan Nurgül D., mahkeme salonunda hakim karşısına çıktı.

GÖZYAŞLARIYLA HAYAT ŞARTLARINI ANLATTI

Sorgusu sırasında gözyaşlarını tutamayan şüpheli kadın, savunmasında 6 ve 17 yaşları arasında 4 çocuğu olduğunu ve sokakta yaşadıklarını belirterek 'Matkabı ben çalmadım. Yanımda bulunan Recep isimli arkadaşım çaldı. Ben çocuklarımla birlikte inşaatta kalıyorum. Tutuklanmam halinde çocuklarım mağdur olacak. Zarar neyse karşılamaya hazırım. Çocuklarım perişan olmasın. Onlara bakacak kimsem yok' dedi.

HAKİMLİKTEN KALPLERİ ISITAN O KARAR

Hakimlik ise çaresizce kendini savunan evsiz kadının zor durumuna kayıtsız kalmadı. Büyük bir vicdan kararına imza atan Hakimlik, şüpheli Nurgül D.'nin tutuklama talebinin reddine karar vererek haftanın 1 günü imza atmasına ve şüpheli kadının 4 çocuğu olduğu, ikametgah adresinin bulunmadığı, kış şartlarında kalacak evinin olmayarak inşaatta kaldığı ve çocuklarının mağdur olma ihtimalinin yüksek olması değerlendirilerek şüpheliye kışın kalacak sıcak bir yer sağlanması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul İlçe Belediyelerine müzekkere yazılmasına hükmetti.