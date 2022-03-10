Gözyaşlarıyla uğurlandı

ALMANYA'DA, hakkında kayıp ihbarı verilen ancak kocası tarafından vahşice katledildiği ortaya çıkan 33 yaşındaki Elif Uzunoğlan, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. İddialara göre, Elif Uzunoğlan, kocası Hüseyin Uzunoğlan'ı "Erkeklerle birlikte olmakla" suçladı. Hüseyin Uzunoğlan, bu nedenle sık sık tartıştığı eşinin kayıplara karıştığını öne sürerek Türkiye'ye geldi. Ancak kayıp kadının ailesi, damatlarının cep telefonunda cinayeti çağrıştıran önemli tespitlere ulaştı. Buna göre Uzunoğlan'ın Almanya ile suçluların iadesi anlaşması olmayan ülkeleri, çözülemeyen cinayetleri ve hırdavat ürünlerini araştırdığı, evinin yakınındaki bir petrol istasyonundan da bir bidon benzin aldığı gibi detaylara ulaşıldı. Gaziantep'te çapraz sorguda cinayeti itiraf eden Hüseyin Uzunoğlan, eşini boğarak öldürdüğünü, uzuvlarına bölüp yaktıktan sonra kalan kemikleri Almanya'daki evin bahçesine gömdüğünü anlattı. Cani koca tutuklanırken, bahçede ulaşılan talihsiz kadının kemikleri ise yakınlarının yaşadığı İstanbul'a getirildi. Elif Uzunoğlu, Arnavutköy Tayakadın Mezarlığı'nda toprağa verildi.