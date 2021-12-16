GPS cihazıyla takip ettiği doktor kızını öldürmüştü! Cani babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

"BEN BUGÜN ÇOK RAHAT UYUYACAĞIM"

Mahkeme heyetinin kararı açıklamasının ardından anne Gülden Yozgatlı ile birlikte destek olmak için gelen kadın dernekleri üyeleri de büyük sevinç yaşadı. Mahkeme çıkışında açıklama yapan Gülden Yozgatlı, bekledikleri sonucun çıktığını belirterek, "2,5 senedir savaşıyoruz. Bu kadar uzun sürmemeliydi ama buna da şükür. Biz istediğimizi aldık. Çok şükür. Normal şartlarda hiç düşünmezsiniz. Adım adım her şey o kadar belli. Ama ne olursa olsun bir 'Acabanız' oluyor. Bir de derin bir sorumluluk var. Ben bugün çok rahat uyuyacağım ilk defa. Namus kisvesi altına sığınıp, saklanıp artık kadınları öldürmekten vazgeçsinler. Silahları kendilerine doğrultsunlar. Kadınlara düzgün muamele etsinler, eşlerini sevsinler, karşılarında durmasınlar. Sonuç için çok memnunum. Beklediğim, istediğim buydu. Alması gereken bulması gereken ceza buydu. Sürpriz yaşamadığım için çok mutluyum. Bittiği için çok mutluyum. Artık kendime dönebileceğim, artık düşünmeyeceğim. Bu gece ilk defa rahat uyuyacağım. Bir anne olarak, olaydan sonra yapabileceğim bana vazife olan, üstüme düşen görev neyse onu tamamladığımı hissediyorum, düşünüyorum" dedi.