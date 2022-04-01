GPS sinyali sayesinde hayatta kaldı

Van Gürpınar'da arkadaşlarıyla birlikte kayak yapan Paola Favero isimli İtalyan vatandaş çığ altında kaldı. Bölgeye jandarma helikopteri sevk edilerek kurtarıldılar. Hastanede tedavisi sürerken SABAH'a konuşan Pablo Favero "GPS sinyali sayesinde bulundum. Ekip tecrübeli olmasa bulunamayabilirdim. Helikopterle kurtardılar. Herkes çok ilgili. Çok teşekkür ederim. Burası kayak için çok güzel" dedi.

Türkiye macerasının nasıl başladığını ve kayak için gittikleri Gürpınar'da yaşadıklarını anlatan Paola Favero "Türkiye'ye iki günlüğüne geldim burada kayak yapmak için çok güzel dağlar var. Buraya birçok kişi geliyor, kış turizmi açısından çok uygun. Bugün de hava güzeldi herhangi bir tehlike görünmüyordu, dağda bile fazla kar yoktu. Ama rüzgarın etkisiyle büyük bir çığ geldi ne olduğunu anlayamadım ve sıkıştım" dedi.

ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM

Çığ altında kaldığı anı ve gönderdiği sinyal sayesinde nasıl hayatta kaldığını aktaran Favero "Arkadaşlarımızla gelmiştik 11 arkadaşız bu sporu yapan herkese tavsiye ediyorum ama kesinlikle ekipmanlarınız tam olmalı ben elimdeki GPS sinyali sayesinde hayatta kaldım. Bununla sinyal gönderdiğim için bulundum. Bulunana kadar öleceğimi düşündüm ama arkadaşlarım beni kurtardı. Kar altında en fazla 15 dakika yaşayabilirsiniz" dedi. Kurtulma sonrasını da aktaran İtalyan kayakçı herkese teşekkür ederek "Bizi helikopter almaya geldi. O şekilde kurtulmuş olduk. Sonra bizi hastaneye getirdiler burada herkes çok ilgili, bütün kontrolleri yaptılar" şeklinde konuştu.

40 YILLIK TUTKU

Kayak sevgisini aktaran İtalyan "40 yıldır kayak yapıyorum. Bu Türkiye'ye ikinci gelişim daha önce de Kapadokya ve Erciyes'e gelmiştim. Şu an burada 10 günlük bir programımız var ayağım incindi gidip gitmeyeceğim belli değil ama kayak benim için çok büyük bir tutku, yine devam etmek isterim ama belki de gitmem" dedi.

VAN ÇOK GÜZEL

İki günlük seyahatinde Van deneyimlerini anlatan İtalyan turist " Van çok güzel bir şehir, Akdamar Adasını ve kiliseyi ziyaret ettim. Sakatlanmasaydım Van Kalesi'ne çıkacaktım ama sadece uzaktan görebildim ve çok beğendim. Ayrıca göl çok güzel görünüyor" ifadelerini kullandı.