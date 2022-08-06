GQ Türkiye’den 10. yıla özel Aura teması

Oyuncu Kaan Yıldırım'ın yer aldığı kapakta Yıldırım, Dior Men koleksiyonun öne çıkan parçalarını giyiyor ve oyunculuğuna, kendisiyle ilgili önyargılara dair çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Bodrum'da verdiği ve çok ses getiren 10. yıl partisinin temasını sayfalarına da taşıyan dergide aynı zamanda Bullet Train filmi vizyona giren Brad Pitt röportajı da dikkat çekiyor.

Dergide aynı zamanda kendi Aura'larını yansıtan yaratıcı sektörlerden beş ismin de röportajları yer alıyor: Şarkıcı Güneş, Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci, dansçı Buğra Büyükşimşek, oyuncu Yasemin Szawlowski ve Anim Living markasının kurucusu Mina Dilber Temo... Eylül ayında Richard Mille sponsorluğunda gerçekleştirilecek Aura sergisinde yer alan Harun Antakyalı, Ali Abayoğlu, Horasan, Güler Güçlü gibi isimlerin de röportajlarını dergide bulmak mümkün.