Haberler Yaşam Haberleri GQ Türkiye'den 10. yıla özel Aura teması
Giriş Tarihi: 6.8.2022 09:48

GQ Türkiye'den 10. yıla özel Aura teması

10. yıla özel Aura teması ile yolan çıkan GQ Türkiye gerçekliğin öznelliğinin, insan beyninin, belleğin ve hafızanın derinliklerine iniyor.

GQ Türkiye’den 10. yıla özel Aura teması

Oyuncu Kaan Yıldırım'ın yer aldığı kapakta Yıldırım, Dior Men koleksiyonun öne çıkan parçalarını giyiyor ve oyunculuğuna, kendisiyle ilgili önyargılara dair çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Bodrum'da verdiği ve çok ses getiren 10. yıl partisinin temasını sayfalarına da taşıyan dergide aynı zamanda Bullet Train filmi vizyona giren Brad Pitt röportajı da dikkat çekiyor.

Dergide aynı zamanda kendi Aura'larını yansıtan yaratıcı sektörlerden beş ismin de röportajları yer alıyor: Şarkıcı Güneş, Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci, dansçı Buğra Büyükşimşek, oyuncu Yasemin Szawlowski ve Anim Living markasının kurucusu Mina Dilber Temo... Eylül ayında Richard Mille sponsorluğunda gerçekleştirilecek Aura sergisinde yer alan Harun Antakyalı, Ali Abayoğlu, Horasan, Güler Güçlü gibi isimlerin de röportajlarını dergide bulmak mümkün.

EN ÇOK OKUNANLAR

KPSS sınav takvimi ÖSYM tarafından açıklandı! İşte 2022 ÖSYM KPSS sınav takvimi ve tarihleri
YKS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2022 YKS tercih sonuçları için kritik süreç resmen başladı!
GSB personel alımı başvuruları başladı mı? Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı şartları nelerdir, başvurular ne zaman yapılacak?
TOKİ sosyal konut projesi başvuru şartları ve tarihleri! TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir, ev fiyatları belli oldu mu?
ÖSYM’den 2022 KPSS’ye ilişkin duyuru geldi! KPSS sınav takvimi açıklandı mı? KPSS sınav yeri değişikliği uyarısı!
SON DAKİKA! Dünyanın gözü Soçi'deydi: Başkan Erdoğan'dan FLAŞ Suriye mesajı! "Bölgeyi rahatlatacak"
YKS tercih sonuçları için kritik süreç başladı; gözler ÖSYM’de! 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Motorine ve benzine indirim peş peşe geldi! 5 Ağustos 2022 Cuma bugün akaryakıt fiyatları LPG, mazot ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: İsrail, Gazze Şeridi'nde yine sivilleri vurdu! Bilanço ağırlaşıyor...
Son dakika: Beşiktaş JK yöneticisine silahlı saldırı
ARKADAŞINA GÖNDER
GQ Türkiye'den 10. yıla özel Aura teması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA