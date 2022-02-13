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Giriş Tarihi: 14.2.2022

Gramafon aşkı mesleği bıraktırdı

Gramafon aşkı mesleği bıraktırdı
GRAMOFONLARA olan ilgi, eski gramofonların yenilenme ihtiyacı ortaya çıkardı. Ancak gramofon tamir eden usta bulmak oldukça zor... Sayıları git gide azalan ustalardan biri de Ankara Çankaya'daki Ertuğ Pasajı'nda bulunan Savaş Şekerbay... Şekerbay, minibüsçülükten gramofon ustalığına uzanan hikâyesini SABAH'a anlattı: "Antika eşyalara hep merakım vardı. Hoşlandığım şeyleri; radyodur plaktır, pikaptır alıyordum. Bir gün arızalı bir gramofon almıştım. Araştırdım ama tamir edecek usta bulamadım. 'Ben yapayım' dedim. Çalışır pozisyona getirebilmek için bayağı uğraştım. Hiç kimse de yardım etmedi çünkü bu işi bilen çok az kişi var. İhtiyar bir amca var Ulus'ta ama o da yerinde pek durmuyor. Onu dükkanında yakaladıkça yanına gidip bir şeyler öğrendim ve aldığım cihazı tamir ettim."

Burcu ŞEN / ANKARA

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Gramafon aşkı mesleği bıraktırdı
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