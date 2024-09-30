Grammy ödüllü Hadelich ilk kez Türkiye'de! İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 50. Sezonuna "Merhaba" diyor

Grammy ödüllü virtüöz, ülkemizin ve dünyanın köklü sanat kurumlarından İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın 50. yılına özel gala konseri için ilk kez Türkiye'ye geliyor. Geçtiğimiz sezon izleyicilerin büyük beğenisini toplayan Alman şef Ruth Reinhardt yönetimindeki konserde J. Sibelius'un 'Keman Konçertosu', B. Smetana'nın 'Moldau' isimli eseri, P. İ. Çaykovski'nin 'Romeo ve Juliet' isimli eserlerine yer verilecek.



Dünyanın önde gelen konser salonlarında, seçkin orkestra topluluklarıyla sahne alan, fenomenal tekniği, ikna edici yorumları ve büyüleyici tonu ile bilinen Hadelich, 2016 yılında Fransız klasik müzik bestecisi Dutilleux'un 'L'Arbre des Songes' isimli keman konçertosu kaydıyla 'En İyi Klasik Enstrüman Solosu' Grammy Ödülü'nü aldı.

Hadelich, Giuseppe Guarneri del Gesu'ya ait 1744 yılı yapımı kemanıyla, müzik yelpazesinde Bach'tan Beethoven'a, Mozart'tan Paganini'ye uzanan keman literatürünün seçkin eserlerine yer veriyor.

Çok sesli müzik kültürünün tanıtılması, özendirilmesi, sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması için ilklere imza atmaya devam ediyor. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası 50. Konser Sezonu içerisinde çeşitli ülkelerde gerçekleştireceği konserlerle ülkemizi başarıyla temsil etmek için hazırlanıyor.

1975 yılında oda müziği topluluğu fikriyle yola çıkan, kısa sürede senfonik bir orkestra hacmine kavuşan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Denizbank Konserleri kapsamında birbirinden değerli şef ve solistlerin konuk olacağı, özenle hazırlanan 2024-2025 sezonunda da çok sesli müziğin seçkin eserlerini müzik tutkunlarının beğenisine sunuyor.

Öte yandan, sezon konserlerinin yanı sıra farklı yaş gruplarındaki gençlere yönelik programlar ve eğitim konserleriyle yüz binlerce çocuğun hayatına dokunmaya devam ediyor. Konser salonu eğitim konserlerinin dışında orkestra sanatçısı Gündüz Öğüt'ün önderliğinde kurulan Anadolu Yaylı Çalgılar Topluluğuyla programladığı sosyal sorumluluk projelerinin yanısıra ülkemizin farklı il, ilçe ve köy okullarında açıklamalı eğitim konserleri ve halk konserleri gerçekleştiriyor.



Kuruluşundan günümüze, sayısız şef ve sanatçının sahne aldığı, salonlardan meydanlara uzanan müzik yolculuğuna çok sayıda başarı sığdıran orkestranın konser biletleri AASSM gişesi ve biletinial.com'dan temin edilebilir.