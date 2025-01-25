Grand Kartal Otel’e tepkiler çığ gibi büyüdü! Otel yönetimi instagram hesabını kapattı

Bolu Köroğlu Dağları'nın zirvesinde, 2 bin 200 metre rakımda bulunan ve bölgedeki 5 otelden biri olan Grand Kartal Otel'de yangın, önceki gece saat 03.21'de restoran kısmında başladı. Otelin 4'üncü katında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, 11 saatlik bir çalışmanın ardından alevleri kontrol altına alabildi. Ancak faciadan geriye 78 can kaybı kaldı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Otel yönetimi, Instagram hesaplarından olayla ilgili açıklama yapmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Yorumlar, otelin yangın güvenliği eksiklikleri ve yönetiminin sorumluluğunu vurguladı. Kullanıcılar, "Fahiş fiyatlarla hizmet veriyorsunuz ama yangınla mücadele için hiçbir ekipmanınız yok. Bu kadar cana yazık! Gözü yaşlı bir milletin vebali ağır olur," "Söndürücü koymak yerine havuz yapmışsınız. İnsanların canını hiçe saydınız, hesap vermelisiniz!" ve "Yangın merdiveni bile olmayan bir otelde, 78 kişinin hayatına mal olan bir ihmali 'acı paylaşarak' kapatamazsınız," şeklinde sert yorumlarda bulundular. Ayrıca, "Geçen yıl otelde kaldım ve odalarda yangın söndürme sistemi olmadığını söyledim. Müdür, 'Burası otantik bir otel, ileride kurarız' dedi. Yazıklar olsun," diyen kullanıcılar da otel yönetiminin ihmallerini eleştirdi. Bir diğer yorumda ise, "Dalga geçer gibi açıklama yapmışsınız. İnsanların hayatına mal oldunuz. Otel yöneticileri ve denetimden sorumlu olan herkes cezasını çekmeli!" ifadeleri yer aldı.

OTELİN İNSTAGRAM HESABI BASKILARA DAYANAMADI, ASKIYA ALINDI

Otelin yönetimi, sosyal medyada patlayan bu tepkilerin ardından sessizliğe büründü. Gelen yoğun eleştiriler karşısında, Instagram hesabını bir anda askıya almak zorunda kaldı.