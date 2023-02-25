Grazie Carlo (Teşekkürler)

İtalya'nın Milano kentinde yaşayan itfaiye görevlisi Carlo Foglio, Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremi duyar duymaz hemen harekete geçti. Annesi Türk, babası İtalyan olan İzmi Konak doğumlu Carlo, gönüllü olarak Türkiye'ye geldi. Hatay'da kurulan İtalyan Sahra Hastanesi'nde tercümanlık yapan Foglio, hikâyesini SABAH'a anlattı. Foglio "Annem Türk, babam İtalyan. 6 yaşına kadar Türkiye'de büyüdüm. İlk balık tutmasını, ilk ilmek atmasını annemin babası mühendis Enver dedemden öğrendim. 3 oğlum var, birinin ismi Selim. Erkek kardeşim İzmirli bir kızla evli" dedi.Türkiye âşığı Foglio, Milano itfaiyesinde görev yaptığını aynı zamanda kendisinin de kurtarıcı olduğunu söyledi. Kalbinin yarısının Türkiye için attığını söyleyen Foglio, "Depremi duyunca ağladım. Buraya gönüllü geldim. Sonuna kadar da burada faydalı olmak için çalışacağım. Tercümanlık yapıyorum. İtfaiyeciyim, bölgede her türlü yaşanabilecek olumsuzluğa müdahale edebilirim" diyerek insanlara faydalı olmak istediğini kaydetti. Carlo Foglio, eşi Anna ve oğulları Selim, Samuel ve Moarco'nun da Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi. Dünyaya gelen ilk oğlunun ismini Selim koyduğunu belirten Foglio, "Ailecek Türkiye'yi çok seviyoruz. Türkiye'nin zor gününde Hatay'da olmak istedim" diye konuştu. Carlo, daha önce tatillerde Türkiye'ye sık sık geldiğini belirtti.