GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ 2026 | Green Card başvuruları ne zaman, başladı mı?

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Green Card sahibi olabilmek için öncelikle başvuru şartlarını karşılamak ve başvuruyu eksiksiz şekilde yapmak gerekir. Green Card çekilişi, yani DV Lottery, tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle başvurular, resmi bir kuruma gitmeye gerek kalmadan DV Lottery'in resmi internet sitesi üzerinden yapılır.

Başvuru sitesinin İngilizce olması, tüm adımların doğru anlaşılması ve eksiksiz doldurulmasını önemli kılar. Başvuru yapan kişilerin bilgileri hatasız girmesi gerekir. Fotoğraf yüklerken de site tarafından belirlenen ölçülere birebir uyulmalıdır. Form doldurulduktan sonra size verilen konfirmasyon numarasını mutlaka saklamalısınız; bu numara yalnızca bir kez verilir ve tekrar alınamaz. Başvurunun sonucunun olumlu olup olmadığını bu numara üzerinden takip edebilirsiniz.