Haberler Yaşam Haberleri GREEN CARD BAŞVURU TARİHLERİ BEKLENİYOR: 2026 Green Card başvuruları ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 7.12.2025 16:27

Green Card başvurularında belirsizlik devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, daha önce sürecin uzamasının federal hükümetin kapanmasından etkilendiğini belirtmişti. Ancak kapanmanın sona ermesinin üzerinden haftalar geçmesine rağmen başvuru portalı hâlâ açılmadı. Yaşanan gecikmenin, yeni getirilen 1 dolarlık başvuru ücreti için yapılan teknik düzenlemelerden kaynaklandığı değerlendiriliyor. Şimdi gözler, Green Card başvurularının ne zaman resmen başlayacağına çevrilmiş durumda. Peki Green Card başvuruları için başvurular ne zaman yapılacak, şartları neler?

Ekim ayında başlaması planlanan Green Card başvuruları, Aralık ayına ulaşılmasına rağmen henüz açılmadı. ABD Dışişleri Bakanlığı, yaşanan ilk gecikmeyi hükümetin kapanmasına bağlamıştı; ancak hükümetin yeniden çalışmaya başlamasının üzerinden haftalar geçmesine karşın başvuru sisteminin hâlâ aktif hâle getirilmemesi yeni tartışmaları gündeme taşıyor. Şimdi gözler, Green Card sürecinin hangi tarihte resmen başlayacağına çevrilmiş durumda. İşte konuyla ilişkin merak edilen detaylar...

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2026 yılı Green Card başvurularında 1 dolarlık kayıt ücretinin alınacağı daha önce açıklanmıştı. Son günlerde ise başvurularda pasaport zorunluluğunun yeniden getirileceğine dair iddialar gündeme gelmişti. Bu konuda yöneltilen soruyu yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü şu açıklamada bulundu: Pasaport şartına dair sorulara açıklık getirmeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, başvuru tarihleri konusunda da kesin bir bilgi paylaşmadı. Sözcü, yalnızca şu ifadelerle yetindi:

"DV-2027 kayıt dönemine ve diğer bilgilere ilişkin duyurular, hazır olduğunda travel.state.gov üzerinden yayımlanacaktır."

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişine katılmak için başvurular, DV Lottery sistemine tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Bu işlem için herhangi bir aracıya ya da kuruma ihtiyaç yoktur. Adaylar, DV Lottery'nin resmi web sitesi üzerinden (dvprogram.state.gov) başvuru formunu doldurarak süreci tamamlayabilir. Başvuru yapanların, formdaki tüm bilgileri doğru, eksiksiz ve talimatlara uygun şekilde girmesi büyük önem taşır.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

* Lise veya dengi okul mezunu olmak.

* Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.

* ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.

* Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.

* 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.

* Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.

