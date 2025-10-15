Green Card başvuruları 2025-2026: Green Card (DV-2026) başvuruları ne zaman başlayacak, nereden yapılacak?

Green Card çekilişi için bekleyiş sürüyor. 2026 dönemi başvuru takvimi henüz kesinleşmemiş olsa da, önceki yıllar başvuruların Ekim ayında başlayıp Kasım başında sona ereceğini öngörüyor. Adayların hazırlık sürecinde dikkat etmesi gereken belgeler, başvuru süreci ve yenilikler merak konusu oluyor. Peki, 2025-2026 Green Card başvuruları ne zaman, nereden başvurulur?