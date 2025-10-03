Green Card başvuruları başladı mı? DV Lottery Green Card başvurusu bu yıl ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?

ABD Dışişleri Bakanlığı, her yıl ekim ayında Green Card başvuru tarihlerini başlatıyor. Önceki yıllardaki takvime göre başvuruların Ekim 2025'in ilk haftasında başlayıp Kasım 2025'in ilk haftasında sona ermesi bekleniyor. Başvurular yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden yapılabiliyor. 2026 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak, belli oldu mu?