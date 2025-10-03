Haberler Yaşam Haberleri Green Card başvuruları başladı mı? DV Lottery Green Card başvurusu bu yıl ne zaman, nereden ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 3.10.2025 00:32

ABD'nin her yıl düzenlediği Yeşil Kart Çekilişi (Diversity Visa Program), farklı ülkelerin vatandaşlarına oturum hakkı tanıyor. DV-2026 başvuruları için önceki yıllara dayanarak tarih saptanıyor. Geçtiğimiz yıl ekim ayında başlayan Green Card başvuru tarihleri için geri sayım başladı. Peki; Green Card başvuruları başladı mı, nasıl yapılıyor?

ABD Dışişleri Bakanlığı, her yıl ekim ayında Green Card başvuru tarihlerini başlatıyor. Önceki yıllardaki takvime göre başvuruların Ekim 2025'in ilk haftasında başlayıp Kasım 2025'in ilk haftasında sona ermesi bekleniyor. Başvurular yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden yapılabiliyor. 2026 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak, belli oldu mu?

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 Green Card çekilişi için başvurular genellikle Ekim ayının ilk haftasında açılıyor ve Kasım ayının başına kadar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 2 Ekim tarihinde başlayacak başvurular için bekleyiş başladı.

Resmi tarihlerin ABD Dışişleri Bakanlığı (U.S. Department of State) tarafından duyurulmasıyla birlikte kesinleşecek.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular yalnızca ABD'nin resmi DV Lottery sitesi üzerinden online olarak yapılıyor. Green Card başvurusu için adayların pasaport bilgilerini, kişisel bilgilerini ve güncel biyometrik fotoğrafını sisteme yüklemesi gerekiyor.

GREEN CARD NEDİR?

Yeşil Kart (İngilizce: Green card), resmî adıyla Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı oturma ve çalışma izninin alındığına dair belgeye verilen isim.

Orijinal adıyla DV Program kapsamında her yıl açılan başvurularla yabancı ülkelerden ABD'ye yerleşmek veya orada çalışmak isteyenlere hak tanınıyor.

Çekiliş usulü ile gerçekleşen sistemde istenilen belgeleri eksiksiz göndermek oldukça önemli.

