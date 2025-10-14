Haberler Yaşam Haberleri Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılır? DV 2025-2026 Yeşil Kart (Green Card) başvuru tarihleri sorgulanıyor!
Giriş Tarihi: 14.10.2025 15:14

Green Card başvuru tarihleri geçmiş yıllarda Ekim–Kasım döneminde başladığı için bu yıl da benzer tarihlerde bekleniyor. Yeşil Kart resmi başvuru takvimi, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından duyuruluyor. Katılımcılar başvurularını yalnızca resmi DV sitesi üzerinden, doğru evraklarla gerçekleştiriliyor. Peki; 2025-2026 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılır?

Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılır? DV 2025-2026 Yeşil Kart Green Card başvuru tarihleri sorgulanıyor!

Green Card çekilişi için bekleyiş sürüyor. 2026 dönemi başvuru takvimi henüz kesinleşmemiş olsa da, önceki yıllar başvuruların Ekim ayında başlayıp Kasım başında sona ereceğini öngörüyor. Adayların hazırlık sürecinde dikkat etmesi gereken belgeler, başvuru süreci ve yenilikler merak konusu oluyor. Peki, 2025-2026 Green Card başvuruları ne zaman, nereden başvurulur?

GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Green Card (DV Lottery) başvuruları henüz başlamadı.
Resmî başvuru dönemi açıldığında, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Diversity Visa resmi sitesi (dvprogram.state.gov) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Green Card başvuru tarihleri araştırmaların odağında. DV-2026 başvuru dönemi için tarihler resmi kaynaklarda henüz kesinleşmiş değil.
Başvurular geçtiğimiz yıl 2 Ekim itibarıyla başlamıştı.

GREEN CARD NEDİR?

Yeşil Kart (İngilizce: Green card), resmî adıyla Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı oturma ve çalışma izninin alındığına dair belgeye verilen isim.

Orijinal adıyla DV Program kapsamında her yıl açılan başvurularla yabancı ülkelerden ABD'ye yerleşmek veya orada çalışmak isteyenlere hak tanınıyor.

