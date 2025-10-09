Haberler Yaşam Haberleri Green Card başvuruları bekleniyor! DV 2025-2026 Yeşil Kart (Green Card) başvuru tarihleri başladı mı, ne zaman, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 9.10.2025 16:28

Green Card başvuruları bekleniyor! DV 2025-2026 Yeşil Kart (Green Card) başvuru tarihleri başladı mı, ne zaman, açıklandı mı?

Green Card çekilişi (Diversity Visa) için ABD Dışişleri Bakanlığı her yıl Ekim – Kasım aylarında başvuru dönemini açıyor. DV-2026 başvuru tarihleri kapsamında başvurular dvprogram.state.gov sitesi üzerinden, elektronik ortamda yapılacak. Formun eksiksiz doldurulması gerektiği programda ekim ayı ile birlikte gözler başvurulara çevrildi. Peki; (Yeşil Kart) Green Card başvurusu başladı mı, ne zaman ve nasıl yapılır?



Green Card çekilişi (Diversity Visa Programı), ABD'de oturum ve çalışma hakkı sunan bir çalışma. Her yıl belirlenen tarihlerde başvurular alınır, ardından kazananlar seçilir. 2025–2026 dönemi için araştırmalar hız kazandı. Geçmiş yıllara bakıldığında başvurular genellikle Ekim başında açılıyor. Türkiye'den katılmak isteyen adaylar, başvuru ekranının açılacağı günü bekliyor. Peki, Green Card başvuruları başladı mı?

GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Green Card (DV Lottery) başvuruları henüz başlamadı.
Resmî başvuru dönemi açıldığında, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Diversity Visa resmi sitesi (dvprogram.state.gov) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.

GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Green Card başvuru tarihleri araştırmaların odağında. DV-2026 başvuru dönemi için tarihler resmi kaynaklarda henüz kesinleşmiş değil.
Başvurular geçtiğimiz yıl 2 Ekim itibarıyla başlamıştı.

GREEN CARD NEDİR?

Yeşil Kart (İngilizce: Green card), resmî adıyla Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı oturma ve çalışma izninin alındığına dair belgeye verilen isim.

Orijinal adıyla DV Program kapsamında her yıl açılan başvurularla yabancı ülkelerden ABD'ye yerleşmek veya orada çalışmak isteyenlere hak tanınıyor.


