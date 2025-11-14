Green Card başvuruları ne zaman, başladı mı, hangi tarihte? Gözler DV-2026 ekranında

Green Card başvurularına ilişkin tarihler merakla takip edilmeye devam ediyor. Başvuru sürecine dair güncel duyurular için gözler ABD'nin Freetown Büyükelçiliği'nden yapılacak resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Belirlenecek takvim doğrultusunda Green Card için müracaatlar, DV Lottery'nin resmi web sitesi üzerinden tamamen ücretsiz şekilde gerçekleştirilecek. Peki, "Green Card başvuruları başladı mı, hangi tarihler arasında yapılacak, koşulları neler ve başvuru süreci nasıl işliyor?" İşte merak edilen ayrıntılar…
GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Green Card başvurularının bu yıl da ekim ayında başlaması öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de açılan ve 7 Kasım'da sona eren Green Card (Yeşil Kart) başvuru süreci, bu yıl için henüz resmi olarak duyurulmadı. ABD yetkililerinden gelecek resmi açıklamanın ardından başvuru tarihlerine dair tüm bilgiler güncel şekilde paylaşılacak.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişine katılmak için başvurular, DV Lottery sistemine tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Bu işlem için herhangi bir aracıya ya da kuruma ihtiyaç yoktur. Adaylar, DV Lottery'nin resmi web sitesi üzerinden (dvprogram.state.gov) başvuru formunu doldurarak süreci tamamlayabilir. Başvuru yapanların, formdaki tüm bilgileri doğru, eksiksiz ve talimatlara uygun şekilde girmesi büyük önem taşır.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
* Lise veya dengi okul mezunu olmak.
* Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.
* ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.
* Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.
* 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.
* Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.