Green Card başvuruları son durum: DV 2025-2026 Yeşil Kart (Green Card) başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte?

Green Card çekilişi (Diversity Visa Programı), ABD'de oturum ve çalışma hakkı sunan bir çalışma. Her yıl belirlenen tarihlerde başvurular alınır, ardından kazananlar seçilir. 2025–2026 dönemi için araştırmalar hız kazandı. Geçmiş yıllara bakıldığında başvurular genellikle Ekim başında açılıyor. Türkiye'den katılmak isteyen adaylar, başvuru ekranının açılacağı günü bekliyor. Peki, Green Card başvuruları başladı mı?
Green Card (DV Lottery) başvuruları henüz başlamadı.
Resmî başvuru dönemi açıldığında, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın Diversity Visa resmi sitesi (dvprogram.state.gov) üzerinden elektronik ortamda yapılabilecek.
Yeşil Kart (İngilizce: Green card), resmî adıyla Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı oturma ve çalışma izninin alındığına dair belgeye verilen isim.
Orijinal adıyla DV Program kapsamında her yıl açılan başvurularla yabancı ülkelerden ABD'ye yerleşmek veya orada çalışmak isteyenlere hak tanınıyor.