Haberler Yaşam Haberleri GREEN CARD BAŞVURUSU BAŞLADI MI? 2026 DV Lottery Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 7.10.2025 11:02

GREEN CARD BAŞVURUSU BAŞLADI MI? 2026 DV Lottery Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılır?

ABD Dış İşleri Bakanlığı tarafından her yıl Ekim ayında başvuruları alınan Green Card için bekleyiş sürüyor. Green Card çekilişi kazananları Amerika Birleşik Devletleri’nde süresiz oturma ve çalışma izni almaya hak kazanıyor. Green Card başvuruları genellikle Ekim ayının ilk haftasında başlıyor. Peki, 2026 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve nereden yapılır? İşte detaylar;

GREEN CARD BAŞVURUSU BAŞLADI MI? 2026 DV Lottery Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılır?

ABD'de kalıcı olarak yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card için bekleyiş sürüyor. DV-2026 başvuruları için önceki yıllara dayanarak tarih saptanıyor. Başvurular yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden yapılabiliyor. Peki, 2026 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve nereden yapılır?

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026 Green Card çekilişi için başvurular genellikle Ekim ayının ilk haftasında açılıyor ve Kasım ayının başına kadar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 2 Ekim tarihinde başlayacak başvurular için bekleyiş başladı.

Resmi tarihlerin ABD Dışişleri Bakanlığı (U.S. Department of State) tarafından duyurulmasıyla birlikte kesinleşecek.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular yalnızca ABD'nin resmi DV Lottery sitesi üzerinden online olarak yapılıyor. Green Card başvurusu için adayların pasaport bilgilerini, kişisel bilgilerini ve güncel biyometrik fotoğrafını sisteme yüklemesi gerekiyor.

GREEN CARD NEDİR?

Yeşil Kart (İngilizce: Green card), resmî adıyla Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı oturma ve çalışma izninin alındığına dair belgeye verilen isim.

Orijinal adıyla DV Program kapsamında her yıl açılan başvurularla yabancı ülkelerden ABD'ye yerleşmek veya orada çalışmak isteyenlere hak tanınıyor.

Çekiliş usulü ile gerçekleşen sistemde istenilen belgeleri eksiksiz göndermek oldukça önemli.

ARKADAŞINA GÖNDER
GREEN CARD BAŞVURUSU BAŞLADI MI? 2026 DV Lottery Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz