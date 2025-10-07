GREEN CARD BAŞVURUSU BAŞLADI MI? 2026 DV Lottery Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, nereden ve nasıl yapılır?

ABD'de kalıcı olarak yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card için bekleyiş sürüyor. DV-2026 başvuruları için önceki yıllara dayanarak tarih saptanıyor. Başvurular yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden yapılabiliyor. Peki, 2026 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak ve nereden yapılır?