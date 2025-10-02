Green Card başvurusu başladı mı, ne zaman başlıyor? Gözler DV Lottery 2026 Green Card başvuru tarihinde!

ABD Dışişleri Bakanlığı, her yıl ekim ayında Green Card başvuru tarihlerini başlatıyor. Önceki yıllardaki takvime göre başvuruların Ekim 2025'in ilk haftasında başlayıp Kasım 2025'in ilk haftasında sona ermesi bekleniyor. Başvurular yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesi üzerinden yapılabiliyor. 2026 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman alınacak, belli oldu mu?
2026 Green Card çekilişi için başvurular genellikle Ekim ayının ilk haftasında açılıyor ve Kasım ayının başına kadar devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 2 Ekim tarihinde başlayacak başvurular için bekleyiş başladı.
Resmi tarihlerin ABD Dışişleri Bakanlığı (U.S. Department of State) tarafından duyurulmasıyla birlikte kesinleşecek.
Yeşil Kart (İngilizce: Green card), resmî adıyla Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı oturma ve çalışma izninin alındığına dair belgeye verilen isim.
Orijinal adıyla DV Program kapsamında her yıl açılan başvurularla yabancı ülkelerden ABD'ye yerleşmek veya orada çalışmak isteyenlere hak tanınıyor.
Çekiliş usulü ile gerçekleşen sistemde istenilen belgeleri eksiksiz göndermek oldukça önemli.