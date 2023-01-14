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Giriş Tarihi: 15.1.2023

Grip sandı kalp yetmezliği çıktı

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Grip sandı kalp yetmezliği çıktı
Kırklareli'nde grip geçirdiğini sanarak hastaneye giden 77 yaşındaki Neriman Türker'in kalp kirizi geçirdiği ortaya çıktı.
Anjiyoya alınan Türker'in tıkalı damarlarına iki adet stent yerleştirildi ancak şikâyetleri devam etti. Ardından İstanbul Bağcılar'daki özel hastaneye getirildi. İki kez kalbi duran Türker, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndü. Kalp Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Korhan Erkanlı, "Ciddi bir kalp krizi geçirmişti. Tedavisine hemen başlayarak geçici bir kalp destek cihazı koyduk. Kendini toparlayınca kalıcı kalp destek cihazına döndük. Hastamız bir hafta gibi kısa bir sürede toparlandı" dedi. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Karaca ise, "Hastalığın oluşumu kalbin ana damarlarından bir tanesinin tıkanması sonucunda meydana gelen kalp durması. Yaptığımız testler sonucunda yapay kalp yerleştirmeye karar verdik. Hastamız problemsiz bir şekilde 10 günde taburcu oldu" dedi. 3 çocuğu ve 9 torunu olan Neriman Türker, "Doktorlarımın müdahalesiyle 77 yaşında yeniden doğdum. Artık kalbimi çantamda taşıyorum. Merdiven de çıkarım, torunlarımla da oynarım" dedi.

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Grip sandı kalp yetmezliği çıktı
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