‘Grip zannedip delta varyantını yayıyorlar’

Acil Hekimi ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Erkan Temizkan , burun akıntısı, koronavirüsün delta varyantında görülen baş ağrısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve koku kaybı gibi belirtilerin grip nezle gibi hastalıkların belirtileriyle benzerlik gösterdiğine dikkat çekerek önemli bir uyarıda bulundu:Özellikle tüm dünyada delta varyantı dediğimiz koronavirüs mutasyonu baskın hal almaya başladı. Burun akıntısı, baş ağrısı, hapşırma, boğaz ağrısı ve koku kaybı son dönemlerde delta varyantında en fazla görülen 5 semptom olarak karşımıza çıkıyor. Grip, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıkların belirtileriyle benzerlik gösteren koronavirüs kendini bu hastalıkların semptomlarıyla belli etmeye başladı. İnsanlar bunun mevsimsel bir soğuk algınlığı olduğunu düşünüyorlar fakat çoğu yanılıyor. Bu nedenle birçok insan delta varyantını yayıyor.Aşı yüzde yüz korumuyor fakat ölümcül olan klinik tablo ve hastaneye yatışı önemli ölçüde azaltıyor. Özellikle aşılı kişilerin de deltaya yakalanabileceği hususunda dikkatli olmaları gerekiyor. Aşı olmak bizi aşılanmayanlara göre çok fazla miktarda koruma sağlasa bile yine virüse yakalanabilir hatta bunu çevremize bulaştırabiliriz fakat elimizdeki en iyi seçenek yine aşı olarak görülüyor. Mutlaka ve mutlaka aşılarımızı yaptırmalıyız.Gençlerde bu hastalığın artmasının en önemli istediğimiz aşılama oranlara ulaşmaması. Gençler maalesef kendilerine çok fazla güveniyor. Bu güvenlerinden dolayı bazı maske, mesafe ve temizlik kurallarında gevşemeler görülüyor. İlk dozu yaptırmalarına rağmen gençler ikinci dozu yaptırmada bazı gecikmeler yaşadı. Bu yüzden de gençlerde delta varyantını çok fazla görmeye başladık.Aşılanma ile toplumsal bağışıklık oluşana dek mutlaka ve mutlaka mesafe, temizlik ve maske kurallarına tam olarak riayet etmeliyiz. Bu hastalıktan kurtulmamızın tek çaresi toplumsal bağışıklığın sağlanmasıdır. SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, BioNTech'te olası 4. doz aşılamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Yiyit şunları söyledi:Bu dalganın farkı yoğun bakım hastalarımız biraz ağır seyrediyor, o yüzden de aşısız olmak bu dalga için biraz cesaret. Yeni her bir varyant için endişe etmeye gerek yok, bunların hakim varyant olacağının garantisi yok. Çok sayıda adı bile konulmamış varyantlar söz konusu oldu. Alfa ve delta varyantı bütün dünyada hakim varyant haline gelebildi. Yeni bir varyantla virüs kendi kendini sonlandırabilir.Şu anki pandeminin bastırılması anlamında 4. doza ihtiyaç olacak mı, bunu zaman söyleyebilir. Yeni veriler ortaya çıktığında tartışılıp ülke olarak karar vereceğiz ama şu an için gündemde 4. doz diye bir şey yok. Bilim Kurulu'nun yeni bir kısıtlama gündemi, eğitime tekrar ara vermek gibi hiçbir niyeti yok. Biz aslında şu an birçok tedbire mola vermiş bir görüntüyle gidiyoruz. Bazen maske aksesuvara dönüyor, dış ortamda takıyoruz. Eve girdiğimizde bir yere asılacak atkı muamelesi görmeye başladı.