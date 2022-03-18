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Giriş Tarihi: 18.3.2022 16:09 Son Güncelleme: 18.3.2022 16:41

Grizu-263 Uzay Takımı 6. kez üst üste finalde

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Grizu-263 Uzay Takımı 6. kez üst üste finalde

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin gururu Grizu-263 Uzay Takımı Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenecek olan CanSat Competition 2022 ön elemelerinde başarılı olarak 6. kez finallere davet edildi.

Başarı hikayesi sürekli gelişmeye devam eden Grizu-263 Uzay takımının katılacağı finaller 9-12 Haziran 2022 tarihlerinde Virginia Tech/USA'da gerçekleştirilecek.

Grizu-263 Uzay Takımı ilk olarak 2017 yılında katıldığı finallerde 2018 ve 2019 yıllarında Dünya 2.si, 2020 ve 2021 yıllarında Dünya 4.sü olarak BEÜ ve ülkemizi gururlandırmıştı. Son olarak 13 Ocak 2022'de ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral (SLC-40) fırlatma üssünden SpaceX Falcon 9 roketi ile alçak dünya yörüngesinde 525 kilometre (km) uzağa gönderilen Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A başarılı bir şekilde yörüngeye yerleşmiş olup, dünyanın dört bir yanından veri paketi alınmaya devam edilmekte.

Üç yıl boyunca alçak dünya yörüngesinde görev yapması planlanan cep uydusu ile 500 km'lik yörüngede toplanacak veriler, üniversite bünyesinde kurulan yer istasyonu ile alınmaya başladı. Milli Uzay Hamlesi hedefleri kapsamında ülkemizi yeni nesil uydu geliştirme alanında dünya ile rekabet edebilecek konuma taşıyan takımımız bu nedenle ülkemizin, şehrin ve üniversitenin gururudur.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı yaptığı açıklamada; ilk cep uydusunu tasarlayan, uzay bilimleri alanında ülkemizi uluslararası arenada önemli derecelerle temsil eden Grizu-263 Uzay Takımını ve danışman hocası Prof. Dr. Bülent Ekmekçi'yi gönülden tebrik ederek takımın projelerinin ülkemizin Milli Uzay Programı hedefleri içerisinde önemli rol oynadığını, takımın ülkemiz genelinde uzay bilimlerinde örnek teşkil eden çalışmalar içerisinde bulunduğunu, üniversite olarak her zaman yanlarında olduklarını belirterek ana sponsor Erdemir'e süreçte verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Çufalı, "Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak Grizu-263 Uzay Takımımıza üstün başarılar diliyoruz" dedi.

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Grizu-263 Uzay Takımı 6. kez üst üste finalde
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