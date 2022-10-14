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Giriş Tarihi: 14.10.2022 20:39 Son Güncelleme: 14.10.2022 20:39

Grizu nedir? Grizu patlaması neden, nasıl olur?

Maden ocaklarında meydana gelen patlamaların sonrasında adı duyulan grizu ile ilgili detaylar kamuoyu tarafından merak edilerek “Grizu nedir ve Grizu patlaması neden, nasıl olur?” şeklindeki sorular üzerinden yoğun şekilde araştırılıyor. Merak konusu olan “Grizu nedir ve Grizu patlaması neden, nasıl olur?” sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Grizu nedir? Grizu patlaması neden, nasıl olur?

"Grizu patlaması" ile ilgili detaylar maden ocaklarında meydana gelmesi sonrasında merak edilerek "Grizu nedir ve Grizu patlaması neden, nasıl olur? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

GRİZU NEDİR VE GRİZU PATLAMASI NEDEN, NASIL OLUR?

Grizu patlaması ile ilgili merak edilen tüm bilgi ve detaylar şöyle;



GRİZU NEDİR?

Grizu, maden ocaklarının galerilerinde bulunabilen ve belirli konsantrasyonlara eriştiğinde patlayıcı hale gelebilen, zehirli bir gaz.



GRİZU PATLAMASI NASIL OLUR?

Ayrıca grizu, başka bir deyişle metan-hava karışımı olarak da adlandırılabilinir. %5 - %15 arası metan ile havanın birleşmesinden oluşan bu karışım, 650'C de 2 fazlı bir yanma gerçekleştirir. Bu karışım önce ani şekilde genleşir, daha sonra patlama merkezine doğru çok büyük bir kuvvetle gazı sıkıştırır. Büyük tahrip gücüne ve yıkım etkisine sahip bir patlamadır.



GRİZU PATLAMASI NEDEN OLUR?

Kömür madenlerinin kabusu olan grizu, Türkiye'de de sık sık görülmektedir. Özellikle yaşlı kömür damarlarında grizu riski yüksektir. Yasalar doğrultusunda, metan'in havada bulunma oranı, hacimce %1'dir. Bu seviyeye ulaşıldığında acilen önlem alınması gerekmektedir. Eğer %1 üzerine çıkarsa bu karışım, maden ocaği acilen boşaltılmalıdır.



Ocak derinliği, eğimi, üretim yöntemi, fay ve çatlak yapılar grizu riskini değiştiren faktörlerdir. Metalin metale sürtmesi, ocakta herhangi bir ateş parçası veya kullanılan çelik ekipmanların ısınması sonucu patlama oluşabilir.

KAYNAK: VİKİPEDİA

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Grizu nedir? Grizu patlaması neden, nasıl olur?
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