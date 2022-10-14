Grizu nedir? Grizu patlaması neden, nasıl olur?

"Grizu patlaması" ile ilgili detaylar maden ocaklarında meydana gelmesi sonrasında merak edilerek "Grizu nedir ve Grizu patlaması neden, nasıl olur? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

GRİZU NEDİR VE GRİZU PATLAMASI NEDEN, NASIL OLUR?

Grizu patlaması ile ilgili merak edilen tüm bilgi ve detaylar şöyle;