GS-BODO/GLİMT MAÇI CANLI YAYIN KANALI! Galatasaray-Bodo/Glimt maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11’ler...

Giriş Tarihi: 22.10.2025 11:03

Avrupa’nın en prestijli kulüpler organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, 3. hafta maçında Bodo Glimt’i ağırlıyor. Sarı-kırmızılılar, 2 maçta 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 3 puana sahip. İlk maçta Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup olan Galatasaray, ikinci maçta İngiliz devi Liverpool’u 1-0 yenerek moral bulmuştu. Peki, Galatasaray - Bodo Glimt maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan iki haftada 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, lig sıralamasında 3 puanla 21. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 3. hafta maçında Bodo Glimt'i ağırlayacak. Peki, Galatasaray - Bodo Glimt maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? İşte, maçın detayları...

GALATASARAY 3, BODO/GLİMT 2 PUANDA

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu. Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçında konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0 yenerek moral buldu.

Norveç 1. Futbol Ligi'nin son şampiyonu Bodo/Glimt ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı. Bu turda Avusturya ekibi Sturm Graz'ı iç sahada 5-0 yenen Norveç ekibi, deplasmanda da rakibine 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçlarla UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılmaya hak kazanan Bodo/Glimt, ilk iki haftada Çekya ekibi Slavia Prag ve İngiltere temsilcisi Tottenham ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftası öncesinde topladığı 3 puanla 21. sırada yer aldı.

Bodo/Glimt ise 2 puanla 24. sırada yer alıyor.

GALATASARAY-BODO/GLİMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında 22 Ekim Çarşamba günü Norveç'in Bodo/Glimt takımını ağırlayacak.

RAMS Park'taki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak.

Mücadele, TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

TEK EKSİK SINGO

Sarı-kırmızılı oyuncu Wilfried Singo, Bodo/Glimt karşısında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sol arka adalesinden sakatlanan Singo, Norveç ekibi karşısında yarın oynayamayacak.

MUHTEMEL 11

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un takımını; Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, İlkay, Barış Alper ve Osimhen onbiri ile sahaya sürmesi bekleniyor.

GS-BODO/GLİMT MAÇI CANLI YAYIN KANALI! Galatasaray-Bodo/Glimt maçı hangi kanalda, saat kaçta? Muhtemel 11'ler...
