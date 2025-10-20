GS DEVLER LİGİ’NE ÇIKIYOR! Galataasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Norveç temsilcisini evinde ağırlayacak. Son yıllarda Avrupa Kupaları'nda elde ettiği başarılar ile dikkat çeken Bodo/Glimt'in sarı kırmızılılar karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Peki, Galataasaray-Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, detaylar...
Galatasaray-Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçı 22 Ekim Perşembe saat 19:45'te başlayacak. RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.
22 Ekim | Galatasaray -Bodo /Glimt (E) - 19.45
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00