Haberler Yaşam Haberleri GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ: UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray – Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 11.10.2025 08:17

GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ: UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray – Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Bodo Glimt’i İstanbul’da konuk edecek. Kritik maç, Cimbom’un gruptaki puan durumunu yakından etkileyecek. Futbolseverler, Galatasaray - Bodo Glimt karşılaşmasının tarihini, saatini ve yayın bilgisini araştırıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray – Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ: UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray – Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasında heyecan dolu 3. hafta maçları yaklaşıyor. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında Norveç'in güçlü ekiplerinden Bodo Glimt'i konuk etmeye hazırlanıyor. Liverpool karşısında elde ettiği kritik galibiyetle moral bulan Cimbom, bu kez de sahadan zaferle ayrılarak Devler Ligi'ndeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray - Bodo Glimt maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasında 3. hafta maçları heyecanı başlıyor. Galatasaray, Bodo/Glimt ile 22 Ekim 2025 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadele, saat 19.45'te RAMS Park Ali Sami Yen Stadyumu'nda başlayacak.

GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmasının önceki maçlar doğrultusunda TRT kanallarından ekrana gelmesi bekleniyor.

Galatsaray Bodo/Glimt maçı bilet satışı için de kulüpten resmi açıklama bekleniyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. MAÇLARI

ARKADAŞINA GÖNDER
GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ: UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray – Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz