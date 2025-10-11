GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ: UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray – Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasında heyecan dolu 3. hafta maçları yaklaşıyor. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında Norveç'in güçlü ekiplerinden Bodo Glimt'i konuk etmeye hazırlanıyor. Liverpool karşısında elde ettiği kritik galibiyetle moral bulan Cimbom, bu kez de sahadan zaferle ayrılarak Devler Ligi'ndeki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Galatasaray - Bodo Glimt maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm detaylar…