GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ: Galatasaray – Bodo/Glimt maçı ne zaman oynanacak? GS grup aşamasında 3. maçına çıkıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, 3. maçında RAMS Park'ta Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı ilk iki maçta bir mağlubiyet bir galibiyetle ilerliyor. Taraftarlar maçın tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ederken bilet satışı da şimdiden merak konusu. İşte Galatasaray – Bodo/Glimt maçı ve UEFA Şampiyonlar Ligi 3. maçları takvimi...