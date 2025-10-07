Haberler Yaşam Haberleri GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ: Galatasaray – Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 7.10.2025 14:39

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, 3. maçında Bodo/Glimt’i ağırlayacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın tarihini, saatini ve yayın kanalını araştırıyor. Galatasaray, ligdeki puan durumunu güçlendirmek için sahaya çıkacak. Karşılaşma öncesi muhtemel 11 için teknik adam Okan Buruk'un açıklamaları ve lig maçlarındaki kararları izleniyor. Peki, Galatasaray – Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Galatasaray, 3. maçında RAMS Park'ta Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı ilk iki maçta bir mağlubiyet bir galibiyetle ilerliyor. Taraftarlar maçın tarihini, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ederken bilet satışı da şimdiden merak konusu.

GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasında 3. maçlar oynanacak.
Galatasaray – Bodo/Glimt karşılaşması 22 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak.
Mücadele, RAMS Park Ali Sami Yen Stadyumu'nda saat 19.45'te başlayacak.

GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmasının önceki maçlar doğrultusunda TRT kanallarından ekrana gelmesi bekleniyor.

Galatsaray Bodo/Glimt maçı bilet satışı için de kulüpten resmi açıklama bekleniyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00

30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00

22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. MAÇLARI

