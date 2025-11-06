Haberler Yaşam Haberleri GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI! Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 6.11.2025 18:26

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde dikkat çekmeye devam ediyor. Aldığı son galibiyetin ardında evinde rakibini ağırlayacak Sarı-Kırmızılılar, 5. hafta mücadelesinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, maç biletleri ne zaman satışa çıkacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, grup aşamasının beşinci haftasında en kritik maçlarından birine hazırlanıyor. İlk dört haftada gösterdiği performansla 9. sıraya yükselen Aslan, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Taraftarının desteğiyle Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçının tarihi için geri sayım başladı.

GALATASARAY'DAN GALİBİYET ÜSTÜNE GALİBİYET

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. maçına Ajax karşısında çıkan temsilcimiz Galatasaray, 3-0 skorla deplasmanda galibiyete ulaştı. Önceki 2 maçını da kazanan sarı kırmızılılar galibiyet serisi hedefinde.

Galatasaray'ın 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması beşinci hafta maçı için nefesler tutuldu. Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı 25 kasım Salı günü oynanacak. Heyecan dolu mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 ekranlarında canlı yayımlanıyor.

Maç biletlerinin ise maça bir hafta 10 gün kala satışa çıkması bekleniyor.

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

