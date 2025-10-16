GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI İÇİN SAHADA! Galatasaray-Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın önemli maçlarından biri olan Bodo/Glimt karşılaşması büyük ilgi topluyor. Bilet satışları için araştırmalar hız kazanırken taraftar son maç sonuçları ardından gözlerini yeni karşılaşmaya çevirdi. İşte, Galatasaray - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının yanıtı:
2025-26 Şampiyonlar Ligi 3. karşılaşmalarında Galatasaray ile Norveç ekibi Bodo/Glimt arasındaki maç, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 19:45'te (Türkiye saatiyle) başlayacak.
Müsabaka İstanbul'daki RAMS Park (Ali Sami Yen Stadyumu) ev sahipliğinde oynanacak.
18 Eylül | Eintracht Frankfurt - Galatasaray (D) - 22.00 30 Eylül | Galatasaray - Liverpool (E) - 22.00
22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) - 19.45
5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00
25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45
9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00
21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45
28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00