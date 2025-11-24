GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI: Galatasaray - Union SG maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'nda heyecan dorukta. Türk futbolunun önemli temsilcisi Galatasaray, devler sahnesindeki mücadelesinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi konuk ediyor. Ligin 5. haftasına girilirken, her iki takım için de puan ya da puanlar alma zorunluluğu, maçı oldukça kritik bir hale getiriyor. RAMS Park'ta oynanacak bu karşılaşma, sarı kırmızıl ekibin Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve öğrencileri, taraftar desteğini arkalarına alarak Belçika ekibini mağlup etmeyi amaçlıyor. İşte, Galatasaray - Union Saint-Gilloise maçı tarihi, saati, canlı yayın kanalı ve bilet fiyatları: