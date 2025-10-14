Haberler Yaşam Haberleri GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜCADELESİ | Galatasaray-Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 14.10.2025 00:13

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025/26 sezonu lig etabındaki önemli karşılaşmada Bodo/Glimt’i ağırlayacak. Mücadele, İstanbul’daki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta oynanacak. Sekiz maçlık seri kapsamında yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, sahasında galibiyet arayacak. Peki, Galatasaray – Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray – Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı için geri sayım başladı. Devler Ligi'nin 3. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek sarı-kırmızılılar, sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Futbolseverler ise maçın yayın saati ve kanalıyla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Galatasaray – Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

GALATASARAY – BODO/GLIMT MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasında 3. hafta karşılaşmaları oynanacak.Galatasaray – Bodo/Glimt mücadelesi, 22 Ekim 2025 Çarşamba günü gerçekleşecek.Maç, RAMS Park Ali Sami Yen Stadyumu'nda 19:45'te başlayacak.

GALATASARAY - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmasının önceki maçlar doğrultusunda TRT kanallarından ekrana gelmesi bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY MAÇ TAKVİMİ

22 Ekim | Galatasaray -Bodo /Glimt (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

